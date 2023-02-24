Натомість на Заході серйозно сприймають загрозу Китаю в майбутньому. Про це 24 Каналу розповіла політологиня Катерина Одарченко.
Зверніть увагу "Мирний план" у тумані війни: які цілі переслідує Китай і як хоче використати Росію
Як на Заході ставляться до "мирного плану" Китаю
Так, у Вашингтоні вважають, що упродовж наступних 10 – 20 років авторитарний режим Китаю буде загрозою для цивілізованого світу.
Вони (США – 24 Канал) вже розглядають те, що після перемоги України необхідно дуже обережно ставитися і не допустити підвищення військових потужностей Китаю у космосі. Маються на увазі супутники, технології розвідки тощо,
– зазначила політологиня.
На її думку, є можливою агресія Китаю щодо Тайваню. Якщо там буде влада Китаю або конфлікт, то це створить величезні проблеми для економіки. Адже у Тайвані виробляються унікальні мікрочипи, на яких працює майже вся електроніка.
Одарченко про "мирний план" Китаю: дивіться відео
"Безумовно ця позиція (Китаю – 24 Канал) буде врахована, але публічна позиція, що Україна озвучить свій варіант "мирного плану" підтримується українцями за всіма опитуваннями", – підкреслила політологиня.
Окрім того, українське суспільство не піде на жодні компроміси, на кшталт замороження війни або поділу нашої держави.
Ініціатива Китаю щодо війни в Україні: що відомо
- У Пекіні заявили, що готові найближчими днями опублікувати позиційний документ. Очікується, що в ньому будуть рекомендації, виконання яких начебто допоможе Україні закінчити війну.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на анонсовану ініціативу Китаю. Він підкреслив, що не знає конкретних положень цього документу, але розраховує на підтримку української "формули миру".
- Китай міг опублікувати свою "формулу миру". Щоправда, деякі з її пунктів прямо суперечать іншим і навряд чи можуть бути ефективними у війні Росії проти України.
- Опублікована Пекіном "формула миру" може бути тим самим документом, який напередодні анонсував Пекін. Якщо це таки вона, то міститься в ній на 2 пункти більше, ніж в українській, – 12.