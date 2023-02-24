Взамен на Западе серьезно воспринимают угрозу Китая в будущем. Об этом 24 Каналу рассказала политолог Екатерина Одарченко.
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Как на Западе относятся к "мирному плану" Китая
Так, в Вашингтоне считают, что в течение следующих 10 – 20 лет авторитарный режим Китая будет представлять угрозу цивилизованному миру.
Они (США – 24 Канал) уже рассматривают то, что после победы Украины необходимо очень осторожно относиться и не допустить повышения военных мощностей Китая в космосе. Имеются в виду спутники, технологии разведки и прочее,
– отметила политолог.
По ее мнению, возможна агрессия Китая в отношении Тайваня. Если там будут власти Китая или конфликт, то это создаст огромные проблемы для экономики. Ведь в Тайване производятся уникальные микрочипы, на которых работает почти вся электроника.
Одарченко о "мирном плане" Китая: смотрите видео
"Безусловно, эта позиция (Китая – 24 Канал) будет учтена, но публичная позиция, что Украина озвучит свой вариант "мирного плана" поддерживается украинцами по всем опросам", – подчеркнула политолог.
Кроме того, украинское общество не пойдет ни на какие компромиссы, вроде заморозки войны или разделения нашего государства.
Инициатива Китая по войне в Украине: что известно
- В Пекине заявили, что готовы в ближайшие дни опубликовать позиционный документ. Ожидается, что в нем будут рекомендации, выполнение которых вроде бы поможет Украине закончить войну.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на анонсированную инициативу Китая. Он подчеркнул, что не знает конкретных положений этого документа, но рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".
- Китай мог опубликовать свою "формулу мира". Правда, некоторые из ее пунктов прямо противоречат другим и вряд ли могут быть эффективны в войне России против Украины.
- Опубликованная Пекином "формула мира" может быть тем же документом, который накануне анонсировал Пекин. Если это она, то содержится в ней на 2 пункта больше, чем в украинской, – 12.