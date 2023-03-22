За наявними даними, ворог для атаки в ніч на 22 березня використав відразу 21 "Шахід". На щастя, 16 БпЛА вдалося знищити силам ППО. Розповідаємо, що відомо про вибухи на Хмельниччині.
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Минулося без прильотів
Про це повідомили у Хмельницькій ОВА близько 08:00 22 березня. У відомстві зауважили, що на території області під час повітряної тривоги влучань не зафіксували.
Дякуємо силам ППО, які результативно спрацювали по ворожому об'єкту!,
– додають в ОВА.
Зауважимо, що о 02:33 надійшло повідомлення про те, що у Хмельницькому чути звук вибуху. Тоді ОВА закликала мешканців залишатися в укриттях.
Вже о 04:24 був ще один допис. У ньому зазначали, що прильотів по області не зафіксували. За наявною інформацією, працювала ППО. Тоді ж пообіцяли згодом поділитися детальнішою інформацією, яка й підтвердила відсутність влучань.
Дрони влучили на Київщині
На жаль, під час нічної атаки "Шахідами" були прильоти. Внаслідок ударів, повідомили у Київській ОВА, пошкоджень зазнав цивільний об'єкт. Станом на 08:18 було відомо про 3 загиблих і 7 поранених.
На місці влучання працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та екстрені служби. Тим, хто постраждав, надають необхідну допомогу. Відомо, що пожежу вдалося локалізувати станом на 05:50.
Влучили у гуртожитки
- У ДСНС 0 08:41 повідомили, що окупанти поцілили у місто Ржищів. Внаслідок атаки частково зруйновані 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків. Крім того, руйнувань зазнав триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.
- Рятувальники уточнили інформацію від КОВА. Станом на 07:00 загинули 3 людини, травм зазнали 2, а ще 1 особу вдалося врятувати. За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати ще 4 людей.
- До рятувальної операції залучили 111 осіб та 28 одиниць техніки. З них 95 рятувальників і 20 машин ДСНС. Відомо про роботу Мобільного рятувального центру швидкого реагування та двох кінологічних розрахунків.