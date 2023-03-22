Так, в Житомирской области удалось сбить "Шахиды". Однако один из объектов получил повреждения.

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В Житомирской области из-за дронов поврежден один объект

Как рассказал глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, ночью во время атаки дронов три беспилотника врага сбили подразделения противовоздушной обороны.

Однако вследствие этого повреждение получил один из объектов инфраструктуры области.

Жертв и пострадавших от этого инцидента нет,

– отметил глава региона.

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