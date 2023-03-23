Виктор Гордиенко, директор лицея в Ржищеве, пострадавший от атаки "Шахидов", рассказал, что россияне оставили послание для детей, живших в общежитии. На "Шахиде" оккупанты написали "За Джанкой", сообщает 24 Канал.

Узнайте больше 16 сбитых "Шахидов", жертвы на Киевщине: что известно о российской массированной атаке дронами

Надпись "За Джанкой" нашли на обломке "Шахида"

Соответствующую надпись заметили на обломке одного из дронов-камикадзе, который атаковал Ржищев ночью 22 марта.



Обломок "Шахида", атаковавшего Ржищев 22 марта 2023 / Скриншот из эфира телемарафона

Что произошло в Джанкое

Поздним вечером 20 марта прогремели взрывы в оккупированном Джанкое. На публиковавшихся в сети видео было слышно, что Джанкой, вероятно, атакуют дроны.

В Главном управлении разведки сообщили, что взрывы в Джанкое уничтожили российские ракеты "Калибр НК". Россия не сможет восстановить эти "Калибры".

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что взрывы в Джанкое повредили узловую станцию. Речь идет о железнодорожной станции.

Гуменюк констатировала, что в результате "хлопка" в Джанкое у россиян возникли логистические проблемы. Россия сейчас не может использовать этот транспортный путь.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ Сергей Баранов заявил, что целью взрывов в Джанкое была полная или частичная остановка логистического обеспечения группировок россиян в захваченных регионах Запорожской и Херсонской областей.

Россияне атаковали Ржищев: что известно

Российские военные ночью 22 марта "Шахидами" атаковали город Ржищев в Киевской области. Оккупационные войска направили на лицей и общежития сразу четыре дрона-камикадзе.

В 00:52 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены. В результате ночной атаки "Шахидами" известно о 9 погибших.

Всего ночью 22 марта Россия выпустила по Украине 21 "Шахид" с северного направления. Украинским защитникам удалось сбить 16 дронов.