К сожалению, в результате дроновой атаки есть трое погибших и 7 раненых. Однако позже стало известно, что количество жертв возросло до четырех.

Важно 16 сбитых "Шахидов", жертвы на Киевщине: что известно о российской массированной атаке дронами

Во время атаки погиб водитель скорой помощи

Ночью 22 марта Россия атаковала Киевскую область беспилотниками. Вражеские дроны попали в общежития в Обуховском районе.

В результате атаки 3 человека погибли, в том числе водитель скорой помощи, который приехал на вызов, чтобы спасать людей.

По предварительным данным в медицинское учреждение госпитализировали 7 человек, среди которых 11-летний ребенок.

В настоящее время идет поиск трех гражданских лиц, которые могут находиться под завалами.

Последствия атаки дронами в Ржищеве / фото Офиса генерального прокурора

Без отца остались двое детей

В Минздраве рассказали, что ночная атака на Киевщину унесла жизнь водителя экстренной медицинской помощи. Им оказался Медведенко Сергей Сергеевич, 1984 года рождения. Мужчина положил свою жизнь, спасая жизнь других.

"Без отца остались двое детей. Вечная память герою! Вечный ад тем, кто убивает наших мирных людей!" – отметили в Минздраве.



Погибший в Киевской области Сергей Медведенко / фото Минздрава

Атака "Шахидами" 22 марта: все, что известно