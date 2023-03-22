На жаль, внаслідок дронової атаки є троє загиблих та 7 поранених. Однак згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох.
Важливо 16 збитих "Шахідів", жертви на Київщині: що відомо про російську масовану атаку дронами
Під час атаки загинув водій швидкої допомоги
Вночі 22 березня Росія атакувала Київщину безпілотниками. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі.
Внаслідок атаки 3 осіб загинуло, зокрема водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик, щоб рятувати людей.
За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.
Наразі триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть знаходитися під завалами.
Наслідки атаки дронами у Ржищеві / фото Офісу генерального прокурора
Атака "Шахідами" 22 березня: все, що відомо
У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 22 березня близько 23:30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131.
Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БпЛА з північного напрямку (Брянська область Росії).
Силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ та інших складових Сил оборони України знищено 16 із 21 ударних БпЛА.
Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що під час атаки дронів три безпілотники ворога збили підрозділи протиповітряної оборони. Внаслідок цього пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області.
У повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько 8 ворожих БпЛА типу Shahed. Усі дрони були успішно знищені силами нашого ППО.
Однак у місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Доля 5 людей наразі невідома.