На жаль, внаслідок дронової атаки є троє загиблих та 7 поранених. Однак згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох.

Важливо 16 збитих "Шахідів", жертви на Київщині: що відомо про російську масовану атаку дронами

Під час атаки загинув водій швидкої допомоги

Вночі 22 березня Росія атакувала Київщину безпілотниками. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі.

Внаслідок атаки 3 осіб загинуло, зокрема водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик, щоб рятувати людей.

За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.

Наразі триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть знаходитися під завалами.

Наслідки атаки дронами у Ржищеві / фото Офісу генерального прокурора

Атака "Шахідами" 22 березня: все, що відомо

  • У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 22 березня близько 23:30 російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131.

  • Загалом зафіксовано пуски 21 ворожого БпЛА з північного напрямку (Брянська область Росії).

  • Силами та засобами Повітряних Сил ЗСУ та інших складових Сил оборони України знищено 16 із 21 ударних БпЛА.

  • Очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що під час атаки дронів три безпілотники ворога збили підрозділи протиповітряної оборони. Внаслідок цього пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області.

  • У повітряному просторі навколо Києва було виявлено близько 8 ворожих БпЛА типу Shahed. Усі дрони були успішно знищені силами нашого ППО.

  • Однак у місті Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. Доля 5 людей наразі невідома.