На жаль, внаслідок дронової атаки є троє загиблих та 7 поранених. Однак згодом стало відомо, що кількість жертв зросла до чотирьох.

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Під час атаки загинув водій швидкої допомоги

Вночі 22 березня Росія атакувала Київщину безпілотниками. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі.

Внаслідок атаки 3 осіб загинуло, зокрема водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик, щоб рятувати людей.

За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано 7 осіб, серед яких 11-річна дитина.

Наразі триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть знаходитися під завалами.

Наслідки атаки дронами у Ржищеві / фото Офісу генерального прокурора

Атака "Шахідами" 22 березня: все, що відомо