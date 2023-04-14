Сам герой был родом из временно оккупированной Каховки и даже застал период захвата города россиянами. У 40-летнего защитника остались жена, сын и дочь.

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Что известно об украинском герое

Ярослав Зазуля, с позывным Каховчанином, был наводчиком 59 бригады 10 батальона пехоты. До своей службы он жил в городе Каховка, которая сейчас остается оккупированной россиянами. Вместе с семьей мужчина выехал с левобережья Херсонской области летом 2022 года.

"Познакомились с ними довольно недавно. Это было в августе, когда они переехали из Новой Каховки в Одессу и привели к нам в секцию тренировать сына", – говорит мужчина Сергей Мальцев.

С украинским военным Ярославом Зазулей / Фото Суспильне Херсон

Самой большой мечтой украинского защитника было освобождение родного города от российских захватчиков. Знакомые и друзья Ярослава Зазулю описали его как честного, прямого и добропорядочного человека, который стремился защищать свою Родину.

Как ребята все были в 90-х: веселые, сообразительные. Настоящий друг был,

– говорит друг погибшего Дмитрий Бородай.

Ярослав Зазуля погиб 4 апреля вблизи населенного пункта Невельское Донецкой области во время выполнения боевого задания. На прощание с военным пришли жители Каховки, выехавшие из оккупированного города в Одессу.



Мужчина был родом из Каховки и защищал Украину на Донецком направлении / Фото Суспильне Херсон

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

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