Окупанти у разі непокори вони страчують українських військових. Зокрема, у звіті згадати розстріл Олександра Мацієвського після вигуку "Слава Україні".
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ООН про звірства росіян
Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало новий звіт, що охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2023 року. Там повідомляється, що організація не зафіксувала страт українців у за цей час. Однак там вказали 6 випадків, що сталися до звітного періоду.
У вересня 2022 року член угрупування, пов'язаного з Росією застрелив українського військовополоненого, який мав поранення. Той наступив на міну, коли росіяни змушували його виконувати небезпечну роботу на передовій. Також у звіті повідомляється про інший подібний випадок. Обох полонених захопили у Донецькій області у серпні 2022 року.
Протягом трьох місяців чоловіки переносили важкі вантажі на російських позиція, а також забирати поранених бойовиків. Окупанти не видали полоненим захист попри те, що українці наражалися на міни та потрапляли під обстріли.
9 березня 2022 року після окупації села Слобода в Чернігівській області росіяни схопили двох військових, які ховалися у будівлі. Згодом їх знайшли з вогнепальними пораненнями.
Також у звіті повідомляють про два відео, що з'явилися в мережі 6 березня та 11 квітня 2023 року. На першому з них окупанти показово застелили військового після слів "Слава Україні". На другому ж росіяни обезголовлюють українця. ООН має підстави вважати, що обидва відео є справжніми.
Інші випадки вбивств окупантами
- На Херсонщині, окупанти розстріляли подружжя Саксаганських – 26-річну Анастасію та її 34-річного чоловіка Валерія. Вони не хотіли співпрацювати з росіянами та відмовилися отримувати паспорт країни-агресорки.
- Поліція Київщина поділилася історією українки в окупації, яку переслідував капітан збройних сил Росії родом з Дагестану – ймовірно для задоволення власних сексуальних потреб. Він погрожував матері дівчини розстрілом, коли та відмовилася розповідати про її місцезнаходження.
- У Бердянську росіяни вбили 16-річного Тигран Оганесяна – росіяни назвали його "терористом". Згодом у мережі з'явилося відео героя з автоматом, у якому він прощається та говорить наостанок "Слава Україні",