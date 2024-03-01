Боец был родом из села Циркуны, что в Харьковской области. Защитнику навсегда осталось 23 года.
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Отдал жизнь за Украину
Карим отправился на фронт как доброволец, чтобы защитить свою родную землю от российских захватчиков. Об ужасной потере сообщили в Циркуновской общине.
Это большая потеря для всех нас, Карим был настоящим героем, который отдал свою жизнь за свою страну. Его преданность и мужество никогда не будут забыты. Низкий поклон и искренние соболезнования родителям воина,
– говорится в сообщении земляков.
Информацию о смерти украинского защитника сообщили в конце февраля.
О потере высказались и в учебном заведении бойца
Молодой парень учился в Русско-Тишковском лицее. В учебном заведении его вспоминают как веселого и жизнерадостного юношу, который был настоящим патриотом своего государства.
Там сообщили, что 26 февраля 2024 года поступила трагическая весть о гибели Хаффари Карима Ахмедовича, 2000 года рождения, который добровольцем ушел на фронт защищать родную украинскую землю.
Веселый и жизнерадостный юноша имел горячее сердце патриота, мужественно стал в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы его страна могла мирно жить и процветать. К сожалению, юную жизнь оборвала вражеская рука. Вечная слава Герою! Низкий поклон и искренние соболезнования родителям воина,
– написали работники учебного заведения.
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