Соответствующее сообщение появилось в 01:05 29 февраля в телеграм-канале Сил специальных операций. В нем подтвердили трагическое известие и рассказали, что произошло.

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Что известно о гибели бойцов

Как отмечают в ССО, воины 73-го морского центра специальных операций героически погибли во время выполнения боевого задания. Они столкнулись с российскими оккупантами.

Бойцы обеспечивали отход основных сил группы после того, как они выполнили специальное задание. Защитники приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю.

Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом. Всегда помните какой ценой борется наша свобода,

– призывают в ССО.

В Силах специальных операций выразили искренние соболезнования семьям погибших. Редакция 24 Канала присоединяется и низко кланяется до земли за мужественный подвиг защитников!