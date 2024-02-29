Відповідне повідомлення з'явилося о 01:05 29 лютого у телеграм-каналі Сил спеціальних операцій. У ньому підтвердили трагічну звістку та розповіли, що сталося.

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Що відомо про загибель бійців

Як зазначають у ССО, воїни 73-го морського центру спеціальних операцій героїчно загинули під час виконання бойового завдання. Вони зіткнулися з російськими окупантами.

Бійці забезпечували відхід основних сил групи після того, як вони виконали спеціальне завдання. Оборонці прийняли свій останній бій, навічно залишившись у строю.

Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника – це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода,

– закликають у ССО.

У Силах спеціальних операцій висловили щирі співчуття сім'ям загиблих. Редакція 24 Каналу долучається та низько вклоняється до землі за мужній подвиг оборонців!