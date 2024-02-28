Чому Зеленський назвав кількість загиблих, припустив в етері 24 Каналу офіцер ЗСУ Тарас Березовець. За його словами, інформація щодо військових втрат Сил оборони є засекреченою.

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"Президент усі цифри не розкрив. Він відмовився абсолютно логічно називати кількість тих, хто отримав поранення, зник безвісти та перебуває в полоні. Зрозуміло, що ця цифра буде тоді суттєво вищою за 31 тисячу, яку він назвав", – сказав офіцер ЗСУ.

Чому президент сказав цифру загиблих

На думку Березовця, Володимир Зеленський озвучив кількість вбитих воїнів з кількох причин.

Україна на відміну від Росії є демократичною державою. Суспільство має право та обов'язково отримає відповіді, зокрема щодо чутливої теми як наші прямі втрати серед цивільного населення та військових. Другий рік великої війни – достатній привід для того, щоб президент почав відверту розмову з Україною та союзниками. Саме тому оприлюднив лише частину втрат, зупинившись на вбитих військових. Це питання ставили і йому, і військовому керівництву.

Озвучити цю цифру міг лише Верховний Головнокомандувач, це винятково лише його право. Те, що він це зробив, я думаю, правильний крок на 2 річницю початку повномасштабного вторгнення,

– наголосив Березовець.

У Росії від офіційних представників влади навряд почуємо цифру про втрати. Це те, що відрізняє нас від країни-агресорки. Росіяни будуть приховувати кількість вбитих до моменту, коли прийде демократична влада, що виглядає поки малоймовірним. Водночас ми будемо називати число загиблих.

Ця цифра може когось влаштовувати, когось ні. Але президент очевидно, що ґрунтувався на звітах, які він отримує від командування Генштабу,

– підкреслив військовий.

Приклад дій СРСР в Афганістані

У Радянському Союзі внаслідок вторгнення в Афганістан цифри втрат армії з'явилися лише перед виведенням військ. Поки існували комуністичні вожді, кількість вбитих старанно приховувалася до президентства Михайла Горбачова.

Десь на кухнях шепотіли один одному на вухо, але точної цифри ніхто не знав,

– зазначив Тарас Березовець.

Навіть зараз офіційна кількість вбитих у розмірі 13 тисяч, яка фігурує в радянських звітах, виглядає нереалістичною. Цифра як мінімум у два рази більша.

Зверніть увагу! За даними Генштабу, станом на 28 лютого російська армія вже втратила 412 610 особового складу.

Водночас втрати серед цивільного населення старанно приховуються. Досі невідомо, скільки армія СРСР вбила мирних в Афганістані. За одними оцінками, 500 тисяч, за іншими – до 2 мільйонів.

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