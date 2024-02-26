З якою метою глава держави назвав кількість загиблих українських воїнів, пояснив у щоденному зведенні для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Чому Зеленський назвав кількість втрат ЗСУ

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що з погляду військової доцільності називати кількість своїх втрат нелогічно.

Тому, ймовірно, президент зараз у режимі ІПСО відпрацював у бік російських аналітичних центрів,

– вважає Світан.

Адже, наголосив він, до кінця війни ворог не має знати цифри наших втрат. Якщо ж їх озвучили в ефірі – це наша ІПСО, спрямована на російські центри, які опрацьовують таку інформацію. Тож хай тепер росіяни морочать собі голову над сказаним нашим президентом.

Що відбувається на лівому березі Дніпра

Світан зазначив, що лівий берег Дніпра – це найдальша для росіян точка щодо перекидання військової амуніції. Відповідно, постачання російських військ на цьому напрямку є найгіршим. А для нас це оптимальний варіант для їх знищення.

Тому, зауважив він, уже заради цього є сенс розгортати тактичні плацдарми на лівому березі, змушуючи противника створювати у цьому місці певні корпуси. Ми ж їх там сковуємо.

Їм (росіянам – 24 Канал) доводиться утримувати цей рубіж, не розуміючи, де ми почнемо рухатися далі,

– заявив полковник запасу.

За його словами, розгортати плацдарм до оперативного рівня, тобто під переправу, та створення деяких механізмів щодо форсування Дніпра можливо лише тоді, коли у нас буде достатня кількість особового складу й техніки.

Адже, додав він, окупанти кинуть сюди максимальну кількість сил та засобів, аби знищити наш плацдарм. Тому створення оперативного плацдарму має бути лише задля руху хоча б у бік Скадовська або ж одразу на Крим. А робити це краще, коли є авіація.

Коли Росія може відновити наступальний потенціал

Військовий експерт вважає, що російські загарбники не зможуть наступати у травні – червні. Річ у тім, що є певні військові ритми, які прораховуються. Тож наступальний потенціал в окупантів закінчується приблизно до березня – квітня.

Отже, уже з квітня – травня у них включиться накопичувальний ритм,

– сказав Світан.

За його словами, цей процес триватиме щонайменше 3 місяці. Якщо російські війська й намагатимуться десь наступати, то це буде вже у межах серпня – вересня.

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