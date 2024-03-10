Героя поховають в Івано-Франківську, де пілот проживав зі своєю сім'єю. У захисника лишилися батьки, старший брат, дружина і шестирічний син.
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Пілот Андрій Ткаченко загинув на фронті
У фейсбуці Самбірського пласта повідомили, що Андрій Ткаченко народився у Самборі Львівської області 10 грудня 1990 року. Там провів дитинство та юність.
Представник Пласту Юрій Юзич зазначив, що з дитинства загиблий герой належав до гуртка "Орлани" 61 куреня.
Пройшов чудовий пластовий вишкіл, здобувши ступінь пластуна-розвідувача, що передбачало багато таборів, змагів та вишколів. Серед іншого – національний пластовий летунський табір "Чота Крилатих",
– написав чоловік у дописі.
У 2008 році Ткаченко вступив у Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчив навчання у 2012 році.
"Перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом", – написав Юзич.
Військову службу пілот проходив у Івано-Франківську, Харкові. Виконував бойові завдання під час АТО й ООС. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну пілот-винищувач виконував бойові завдання на Сході й Півдні країни.
На жаль, 8 березня бойовий виліт для Ткаченка став останнім. Поховають захисника у Івано-Франківську, де чоловік проживав останній час.
Тяжкі втрати України на фронті
- На фронті загинув військовослужбовець і журналіст Дмитро "Перун" Сінченко. Він був бійцем Української добровольчої армії з Кропивницького.
- У Хмельницькій області попрощалися з 35-річним військовим Сергієм Білим, що загинув під час виконання бойового завдання у Херсонській області. Військовий героїчно загинув в день народження своєї дружини 1 березня 2024 року.
- Під час виконання службових обов'язків 1 березня загинув командир аеромобільного відділення Євген Хоменко. Військовий був родом із Миргорода Полтавської області і на момент смерті чоловікові виповнилося 37 років.