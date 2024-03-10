Про загибель військових повідомили на фейсбук-сторінці Легіону.
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На фронті загинули бійці Грузинського національного легіону
У ході виконання бойових завдань на передовій загинули двоє бійців, які воювали проти російських окупантів у складі Грузинського національного легіону. Йдеться про Нодара Насірова та Георгія Гогіашвілі.
Загиблі на війні бійці Грузинського легіону / Фото Грузинський легіон
Під час виконання бойових завдань на передовій загинули бійці Грузинського Легіону – Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі. Грузинський Легіон висловлює співчуття родинам загиблих. Героям слава!,
– йдеться у дописі.
Віддали життя за Україну
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