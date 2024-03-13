Об этом информирует организация Veterans HUB ODESA. Простились с Героями в Одессе 11 марта, передает 24 Канал.

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Героев провели в последний путь

Как сообщили в организации, 11 марта попрощались с военными моряками, которые погибли в результате обстрела 6 марта. Так, в Одессе попрощались с:

главным старшиной Станиславом Хохловым,

старшиной 2 статьи Вячеславом Васильевым,

младшим сержантом Владимиром Бутовым,

старшим матросом Юрием Слепченко,

матросами Петром Корниенко,

Андреем Лихно.



В Одессе попрощались с моряками, которые погибли в результате ракетного удара / Фото Veterans HUB ODESA

Также 11 марта отдали дань уважения солдату Сухопутных войск Александру Закерничному. Он погиб в бою с врагом на Харьковщине 4 августа 2023 года, однако похоронить Героя удалось только сейчас.

В минувшие выходные в Одессе также прощались с военными моряками, которые погибли в результате ракетного удара. Как сообщили в Veterans HUB ODESA, в последний путь провели старшину 2 статьи Николая Тягия, матроса Виталия Малютина и старшего матроса Александра Коноваленко.



Герои, которых провели в последний путь в минувшие выходные / Фото Veterans HUB ODESA

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования всем родным и близким Героев. Вечная и светлая память!

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