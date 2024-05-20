Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що ворог здійснює маневри тепловозів у місті. Також окупанти вивели з порту черговий балкер.

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Росіяни, за словами Андрющенка, здійснюють маневри пустих тепловозів у місті. Поки невідомо, для чого ворог здійснює подібні рухи. Ймовірно, окупанти у такий спосіб готуються до продовження будівництва залізниці.

Це точно якісь недобрі знаки, тому що, нащо їм кататись, вони готуються до чогось. До чого саме готуються ми розуміємо,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Крім цього, Андрющенко розповів, що з порту вийшов черговий балкер, судно для перевезення вантажів. Зайшов він у порт потайки, ворог знайшов місце для швартування суден, яке важко побачити. Також збільшилась кількість людей та вантажівок, які їдуть в порт.

Логістика оживає, оживає дуже неприємно для нас, як з огляду на мародерство, так і з огляду на військову складову,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Росіяни справді швидко здатні закінчити будівництво залізниці. Андрющенко додав, що зараз ворог щось перетягує з Маріуполя до Ростова, що саме поки невідомо, ймовірно, для нарощення сил для будівництва.

Залізниця від Маріуполя до Ростова-на-Дону: коротко