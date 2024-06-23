Керченський міст ще з перших місяців повномасштабного вторгнення припинив бути надійним і безпечним шляхом для перекидання техніки і особового складу окупантів до Криму. Постійні атаки України на кораблі Чорноморського флоту і справедливе побоювання за долю "незаконної конструкції" підштовхнули ворога до побудови альтернативної дороги з материкової Росії до загарбаного півострова. Так, країна – агресорка вже понад рік будує залізницю з Ростова до Криму. Вона проходитиме також через Маріуполь і Бердянськ.

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"Атеш" "підірвали" російські сподівання

Однак українські патріоти теж не планують сидіти, склавши руки. Вони нагадали окупантам, що у залізниці, як і в Кримського мосту, немає жодного іншого шансу, як бути знищеною.

Учасники руху опору "Атеш" опублікували відео, на якому язики полум'я лижуть релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь.

Підпал на залізниці у Ростові: дивіться відео

Партизани підкреслили важливість диверсії, здійсненої їхнім агентом. Там нагадали, що ця залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами Південного військового округу Росії, а також відкриває доступ до морського шляху.

Повстанці показали, як спалюють російські мрії створити альтернативу Кримському мосту / Фото "Атеш"

Партизани вказали координати частини залізниці, де влаштували диверсію / Фото "Атеш"

"Такі диверсії не дозволяють окупантам розслабитися, нагадуючи, що вони повинні нести відповідальність за свої дії, навіть на території Росії", – йдеться у повідомленні "Атеш".

Зверніть увагу! Наприкінці березня голова ГУР Кирило Буданов, заявляв, що залізниця з Росії до окупованих територій майже добудована. Крім того, посадовець визнавав, що гілка з Ростова до Криму може стати серйозною проблемою. Тоді розвідник висловив сподівання, що із залізницею вдасться "впоратися". На його думку, її питання можна вирішити набагато простіше, ніж Кримського мосту.