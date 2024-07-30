Местные жалуются на едкий дым, который заполонил город. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Ростове

По информации российских СМИ, в Ростове произошел пожар на складах. Они утверждают, что горит поликарбонат.

Пожар в Ростове: смотрите видео

В МЧС России сообщили, что пожар охватил площадь в 500 квадратных метров. Дым от пожара можно увидеть в центров города.

Пожар видно в центре города / Фото росСМИ

Местные жалуются на то, что едкий дым заполонил город. В то же время по информации из сети, на месте пожара, возможно, россияне держали большое количество комплектующих для дронов.

Пока отсутствует информация о пострадавших. О причинах возгорания пока не сообщается.

Напомним, что в начале июля в Ростове произошла диверсия на железной дороге. Российские телеграмм-каналы пытались оправдать произошедшее, утверждая, что "горит трава".