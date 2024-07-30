Ночью в Курской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. Местные власти призвали жителей региона не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Впоследствии в Курске начали раздаваться сильные взрывы. Вероятно, это происходило в районе аэропорта.

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"Хлопок" в Курске

Местные также рассказывают, что видели яркую вспышку в небе. От громкого звука в нескольких районах у автомобилей на парковках сработала сигнализация. В сети распространяются видео этого момента.

Вспышка и взрыв над Курском с разных ракурсов: смотрите видео

Тем временем исполняющий обязанности губернатора отчитался, что четыре ракеты ВСУ уничтожены ночью в небе над Октябрьским и Курчатовским районами Курской области.

К слову, Курская область за последние дни несколько раз находилась под атакой дронов. Силы обороны заявили о поражении ряда тяговых электроподстанций российских захватчиков в регионе. Кроме того, вероятно, дроны ударили по нефтебазе.