Так, росСМИ пишут, что погибли трое работников, которые демонтировали трубопровод, передает 24 Канал.

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Взрыв на заводе "Авангард"

Взрыв прогремел на оборонном заводе оккупантов "Авангард". Пропагандисты пишут, что произошел в здании цеха.

В корпорации "Ростех", которой принадлежит завод, заявили, что взрыв произошел якобы, когда работники демонтировали трубопровод с помощью безогневой резки, то есть с использованием воды и песка. Три человека получили термические ожоги, скончались на месте.

Где расположен завод Авангард: смотрите на карте