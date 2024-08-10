Ночью 10 августа Национальный антитеррористический комитет в России сообщил, что режим контртеррористической операции вводится в Брянской области "в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины". Впоследствии исполняющий обязанности губерантора Курщины тоже заявил о введении режима КТО. Позже к этим регионам присоединилась и Белгородщина.

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Что означает режим КТО для россиян

Последний раз режим КТО вводили весной, когда произошел прорыв границы в Белгородской области. Тогда там действовали военные РДК и Легиона "Свобода Россия". Также режим контртеррористической операции на два дня вводили в Москве, Московской и Воронежской областях в июне 2023-го во время военного мятежа ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина.

Это состояние означает, что для российских силовиков расширили квоту на насилие в отношении местного населения.

Так, они могут изымать транспортные средства, беспрепятственно проникать в дома, квартиры и на земельные участки граждан, отключать сотовую связь, ограничивать движение пешеходов и автомобилей, прослушивать телефонные разговоры и тому подобное.

Напомним, что прорыв границы в Курской области произошел утром 6 августа. С тех пор российские власти неоднократно заявляли об изгнании диверсантов обратно в Украину. Однако бои в регионе продолжаются до сих пор.