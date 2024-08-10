Експерти наголосили, що російське військове командування, схоже, покладається на наявні підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу Курської області.

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В Інституті вивчення війни зауважили, що більшість з військових формувань, які Росія розгорнула у Курській області, – це підрозділи, укомплектовані солдатами строкової служби та нерегулярними формуваннями, для протидії ситуації, що склалася в цьому російському регіоні.

Ці підрозділи, ймовірно, першими відреагують, навіть якщо російське військове командування вирішить перекинути додаткові, більш досвідчені підрозділи з інших частин театру воєнних дій,

– мовиться у звіті.

Окрім того, російське військове командування перекинуло туди сили з невизначених оперативних резервів, додаткові підрозділи, укомплектовані призовниками, спецпідрозділи ГРУ, сили спеціальних операцій, додатковий чеченський спецзагін "Ахмат", а також 1 армійський корпус так званої "ДНР" і колишніх військовослужбовців ПВК "Вагнера".

"Можливо, зараз російське військове командування перекидає більш досвідчені та краще забезпечені фронтові підрозділи зі східної чи південної України до Курської області, але, ймовірно, для того, щоб такі підрозділи прибули до Курської області, знадобиться додатковий час". – пише ISW.

Один із російських військових блогерів також повідомив, що підрозділи 44 армійського корпусу (Ленінградський військовий округ) російського Північного угруповання військ діють поблизу Рильська у Курській області. Проте росіянин також припустив, що військове командування, можливо, перекидає підрозділи, які накопичило для наступальної операції на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни наголосили, що якщо це правда, то, можливо, у Москві вирішили, що зрив наступальної операції на півночі Харківської області є необхідною жертвою, уникаючи при цьому передислокації з більш пріоритетних ділянок фронту.

Експерти підкреслили, що великі передислокації російських військ з прифронтових районів, ймовірно, відбуватимуться повільніше, і більш боєздатні підрозділи на передовій можуть почати прибувати до Курської області найближчими днями.