Эксперты отметили, что российское военное командование, похоже, полагается на имеющиеся подразделения, развернутые в районе границы, и на легкодоступные силы в тылу Курской области.

К теме Разбор полетов: что ждет российскую верхушку после рейда на Курщину

Чем Россия планирует защищать свою Курскую область от прорыва

В Институте изучения войны заметили, что большинство из военных формирований, которые Россия развернула в Курской области, – это подразделения, укомплектованные солдатами срочной службы и нерегулярными формированиями, для противодействия ситуации, сложившейся в этом российском регионе.

Эти подразделения, вероятно, первыми отреагируют, даже если российское военное командование решит перебросить дополнительные, более опытные подразделения из других частей театра военных действий,

– говорится в отчете.

Кроме того, российское военное командование перебросило туда силы из неопределенных оперативных резервов, дополнительные подразделения, укомплектованные призывниками, спецподразделения ГРУ, силы специальных операций, дополнительный чеченский спецназ "Ахмат", а также 1 армейский корпус так называемой "ДНР" и бывших военнослужащих ЧВК "Вагнера".

"Возможно, сейчас российское военное командование перебрасывает более опытные и лучше обеспеченные фронтовые подразделения с восточной или южной Украины в Курскую область, но, вероятно, для того, чтобы такие подразделения прибыли в Курскую область, понадобится дополнительное время". – пишет ISW.

Один из российских военных блогеров также сообщил, что подразделения 44 армейского корпуса (Ленинградский военный округ) российской Северной группировки войск действуют вблизи Рыльска в Курской области. Однако россиянин также предположил, что военное командование, возможно, перебрасывает подразделения, которые накопило для наступательной операции на севере Харьковской области.

В Институте изучения войны отметили, что если это правда, то, возможно, в Москве решили, что срыв наступательной операции на севере Харьковской области является необходимой жертвой, избегая при этом передислокации с более приоритетных участков фронта.

Эксперты подчеркнули, что крупные передислокации российских войск из прифронтовых районов, вероятно, будут происходить медленнее, и более боеспособные подразделения на передовой могут начать прибывать в Курскую область в ближайшие дни.