Будут ли изменения в правительственных ведомствах страны-агрессора после "прорыва" границы на Курщине, сказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович. К слову, по данным Bloomberg, российская разведка знала о возможной операции в Курской области за 2 недели.

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Кого обвинят в "прорыве" границы

За такие последствия, вероятно, будет наказан начальник российского генштаба Валерий Герасимов, ведь все обращения были к нему после совбеза. В российских телеграм-каналах также пишут, что Герасимов должен за это ответить.

Ему сейчас, видимо, дадут возможность как-то исправить ситуацию. Потом есть определенная вероятность, что его уволят. Но без позора, ведь это подтвердит недееспособность Путина. Кадровые решения будут приниматься,

– сказал Рейтерович.

С одной стороны, хорошо, когда у россиян начинается тасование кадров, внутренняя борьба. С другой, может быть такое, что вместо всех этих не очень эффективных, придет тот, кто реально будет разбираться в делах.

Однако у Путина очень ограниченная скамейка запасных, нет на кого менять. Он просто тасует кадры, переставляет их с места на место, но какие-то конкретные решения не принимает.

Еще будут пытаться в контексте этих событий вывести из-под удара нового министра обороны. Я заметил такую тенденцию, что валят все на Сергея Шойгу, хотя он уже далеко не министр обороны. В то же время Андрея Белоусова мало кто вспоминает. Видимо, сверху дано указание, что пока этого министра не трогайте,

– добавил политолог.

К тому же недоразумения будут и на уровне подразделений, потому что в Курской области снова прославились "тик-ток войска" Кадырова, которые должны были заниматься обороной, а теперь все их ищут.