Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов выдвинул довольно оригинальную версию. По его словам, чеченские подразделения, которые защищали границу в Курской области, не сумели помешать продвижению ВСУ, поскольку украинские военные прошли мимо опорных пунктов кадыровцев.

Смотрите также Позволит добраться до АЭС: СМИ назвали еще один населенный пункт, где продолжаются бои в Курской области

Какое оправдание придумал "Ахмат"

Алаудинов объяснил, что сначала украинцы якобы прошли через участки на большом расстоянии от чеченских опорных пунктов. "Потом техникой, как-то говорят, непосредственно противник подскочил и танками раздолбал многосторонний автомобильный пункт пропуска, и прошел", – пожаловался командир.

В то же время военные блогеры имеют свое объяснение тому, что произошло. Так, по мнению военкора Юрия Котенка, прорыв границы в Курской области стал возможным из-за того, что его держали только пограничники и тероборона.

За весь день сводки боевых действий я не встретил упоминаний о "Тик-Ток войсках". Неделю назад "Ахмат" в Судже исполнял лезгинку, стреляя в воздух. Где сейчас эти люди лично мне не известно,

– возмутился пропагандист.

В свою очередь телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщил, что бойцы "Ахмата" таки участвовали в боях в Курской области, но потом "разбежались". Также отмечалось, что только в Кореневском районе Курской области было ранено не менее 15 бойцов подразделения "Ахмат". Хотя на самом деле количество потерь может быть больше.

Напомним, что в минобороны России признали гибель своих военных в боях в Курской области.