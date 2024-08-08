Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов висунув доволі оригінальну версію. За його словами, чеченські підрозділи, які захищали кордон у Курській області, не зуміли перешкодити просуванню ЗСУ, оскільки українські військові пройшли повз опорні пункти кадирівців.

Дивіться також Дозволить дістатися АЕС: ЗМІ назвали ще один населений пункт, де тривають бої у Курській області

Яке виправдання вигадав "Ахмат"

Алаудінов пояснив, що спочатку українці нібито пройшли через ділянки на великій відстані від чеченських опорних пунктів. "Потім технікою, як-то кажуть, безпосередньо противник підскочив і танками роздовбав багатосторонній автомобільний пункт пропуску, і пройшов", – пожалівся командир.

Водночас військові блогери мають своє пояснення тому, що відбулося. Так, на думку воєнкора Юрія Котьонка, прорив кордону у Курській області став можливим через те, що його тримали лише прикордонники та тероборона.

За весь день зведення бойових дій я не зустрів згадок про "Тік-Ток війська". Тиждень тому "Ахмат" у Суджі виконував лезгінку, стріляючи у повітря. Де зараз ці люди особисто мені не відомо,

– обурився пропагандист.

Своєю чергою телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомив, що бійці "Ахмата" таки брали участь у боях у Курській області, але потім "розбіглися". Також зазначалося, що лише в Коренівському районі Курської області було поранено щонайменше 15 бійців підрозділу "Ахмат". Хоча насправді кількість втрат може бути більшою.

Нагадаємо, що у міноборони Росії визнали загибель своїх військових у боях в Курській області.