На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни. Там проаналізували подробиці цього "неприємного" інциденту.

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У Курській області знищили колону російської техніки

За даними ISW, вдалося вразити колону російської військової техніки на схід від Рильська біля селища Октябрське Курської області. На оприлюднених 9 серпня геолокаційних знімках видно наслідки удару та знищені російські вантажівки вздовж траси 38К-017.

Зазначається, що колона вміщувала 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, що перевозили російські резерви, призначені для посилення російських військ у Курській області. Внаслідок атаки, ймовірно, загинуло кілька російських окупантів, які їхали в цих вантажівках.

Російські джерела припустили, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу Північного угруповання російських військ (Ленінградський військовий округ) або бригади "П'ятнашка",

– йдеться у звіті.

Водночас військові блогери країни-агресорки висунули припущення про те, яку систему озброєнь могли використати українські військові для такого ураження. Втім, в ISW не готові коментувати, яку саме систему могли використати для атаки.

Крім вищезгаданого, експерти також наголосили, що російське військове командування, схоже, покладається на наявні підрозділи, розгорнуті в районі кордону, і на легкодоступні сили в тилу Курської області.