Про це застерігає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там перерахували низку тез, які російська пропаганда намагається поширити.
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Росіяни запустили інформаційну операцію
Вочевидь росіяни продовжують втрачати контроль над власною територією. Тож від замовчування ситуації в Курській області російська пропаганда перейшла до реалізації "операції інформаційного прикриття". Тези пропаганди зводяться до того, що:
- українські військові нібито скоюють злочини проти цивільного населення (для посилення емоційного ефекту пропагандисти поширюють вигадані історії);
- українці буцімто вдалися до терористичної тактики та закрили шлях до переговорів;
- країни Заходу начебто не підтримують Україну;
- відповідь Росії буде "жорсткою".
Поширення цих тез має на меті відвернути росіян від факту перенесення бойових дій на російську територію та втрату контролю над частиною території Росії, що є прямим наслідком політики путінського режиму,
– йдеться у повідомленні.
До слова, аналітики американського Інституту вивчення війни розповіли, що російське військово-політичне командування не хоче перекидати війська з інших напрямків фронту у Курську область. У Кремлі не хочуть зірвати свою наступальну операцію на Сході України.