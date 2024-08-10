На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны. Там проанализировали подробности этого "неприятного" инцидента.

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В Курской области уничтожили колонну российской техники

По данным ISW, удалось поразить колонну российской военной техники к востоку от Рыльска возле поселка Октябрьское Курской области. На обнародованных 9 августа геолокационных снимках видны последствия удара и уничтоженные российские грузовики вдоль трассы 38К-017.

Отмечается, что колонна вмещала 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших российские резервы, предназначенные для усиления российских войск в Курской области. В результате атаки, вероятно, погибло несколько российских оккупантов, которые ехали в этих грузовиках.

Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка",

– говорится в отчете.

В то же время военные блогеры страны-агрессора выдвинули предположение о том, какую систему вооружений могли использовать украинские военные для такого поражения. Впрочем, в ISW не готовы комментировать, какую именно систему могли использовать для атаки.

Кроме вышеупомянутого, эксперты также отметили, что российское военное командование, похоже, полагается на имеющиеся подразделения, развернутые в районе границы, и на легкодоступные силы в тылу Курской области.