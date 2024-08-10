Российские СМИ распространяют сообщения, что ВСУ зашла в село якобы под прикрытием артиллерии. К слову, Пороз находится в Грайворонском городском округе, передает 24 Канал.

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Информация о взятии Пороза требует подтверждения

Информация о том, что ВСУ взяли под свой контроль село в Белгородской области, требует подтверждения.

Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз Белгородской области. Слава Украине, слава 252 батальона!

– говорит один из бойцов на видео.

В то же время в телеграмм-каналах со ссылкой на российскую спасательную службу в 9:11 сообщили, что якобы ведется обстрел села Пороз в Грайворонском городском округе.

Добавим, что это село расположено в почти 3 километрах от границы с Украиной.

ВСУ утверждают, что взяли под контроль Пороз: смотрите на видео