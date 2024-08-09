Разбили колонну в селе Октябрьское Рыльского района. По данным аналитиков, число погибших там может достигать до полутысячи солдат.

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По россиянам, вероятно, били из РСЗО HIMARS

Скорее всего по колонне отработали из HIMARS. Всего на кадрах с места происшествия видно 14 сожженных грузовиков.

На видео очевидца, который снял последствия удара утром 9 августа, можно насчитать 14 грузовиков. В кузовах некоторых из них видны тела погибших военных,

– пишут журналисты.

К слову, каждый из грузовиков может перевозить до 35 полностью экипированных военных. Поэтому и предполагают, что в результате удара за одну ночь российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат.

"Много погибших, часть машин сгорела дотла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3 – 4 роты – целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибло примерно половина. Это один из самых кровавых и массовых ударов (скорее всего HIMARS) за всю войну", – жалуется шокированный российский военный эксперт.

Этот инцидент под Рыльском прокомментировал глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, в грузовиках находились срочники.

Это были срочники. Путин обменял их жизни на желание атаковать Мирноград в Донецкой области. Фактически бросил умирать срочников в Курской в обмен на свое безумие",

– написал он.

Между тем вражеские военные возмущены практикой российских военных двигаться колоннами. Разозлило их и то, что по росТВ показали, как военная техника двигалась в направлении Курской области.

"Личный состав, по-прежнему, везут не в защищенных от кассет машинах типа "Тайфун", а в обычных "Уралах" с тентами. Шел третий год войны. Никто ничего так и не понял", – жалуется один из них.

В сети показали видео вероятного уничтожения вражеской техники под Рыльском: смотрите видео