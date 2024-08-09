Об этом пишут российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Под Рыльском сильные взрывы

Ночью 9 августа в российских телеграмм-каналах появилась информация, что в Рыльском районе Курской области произошли сильные взрывы и пожар.

Местные жители сообщали о 4 взрывах и публикуют фото пожара в селе Степановка. Тогда отмечали, что причины взрывов и что горит, неизвестны.

Взрывы под Рыльском: смотрите видео

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

По данным другого вражеского паблика, под Рыльском в Курской области разбита колонна российской военной техники. "Сообщается о подбитой колонне...", – отмечает военный блогер, экс-заместитель министра информации так называемой "ДНР" Даниил Бессонов.

Очевидцы событий публикуют кадры.

Заметим, что в телеграмм-каналах пишут, что военная колонна сс России разбита ночью рядом с селом Октябрьское в Рыльском районе Курской области.

Что происходит под Рыльском: смотрите видео

Внимание! На кадрах присутствует нецензурная лексика

Добавим, что в пропагандистских пабликах ночью писали о курсе БПЛА и ракеты на Рыльск.