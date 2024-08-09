Про це пишуть російські телеграм-канали, інформує 24 Канал.

Дивіться також Липецьк зазнав масованої атаки: горить енергооб'єкт, триває детонація на аеродромі

Під Рильськом сильні вибухи

Вночі 9 серпня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що у Рильському районі Курської області сталися сильні вибухи та пожежа.

Місцеві жителі повідомляли про 4 вибухи та публікують фото пожежі у селі Степанівка. Тоді зазначали, що причини вибухів і що горить, невідомі.

Вибухи під Рильськом: дивіться відео

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

За даними іншого ворожого пабліку, під Рильськом у Курській області розбита колона російської військової техніки. "Повідомляється про підбиту колону...", – зазначає військовий блогер, ексзаступник міністра інформації так званої "ДНР" Даніїл Безсонов.

Очевидці подій публікують кадри.

Зауважимо, що у телеграм-каналах пишуть, що військова колона зс Росії розбита вночі поряд із селом Жовтневе у Рильському районі Курської області.

Що відбувається під Рильськом: дивіться відео

Увага! На кадрах присутня нецензурна лексика

Додамо, що у пропагандистських пабліках вночі писали про курс БпЛА та ракети на Рильськ.