Зазначається про детонацію на аеродромі, пожежу на енергообо'єкті. Також відомо, що зупинено рух громадського транспорту, без світла залишилися понад 600 жителів. Про це пишуть в російських телеграм-каналах з посиланням на губернатора області, інформує 24 Канал.

Дивіться також У Воронежі лунали потужні вибухи: росіяни бідкаються на атаку дрона

Подробиці атаки безпілотників на Липецьк

У російських телеграм-каналах пишуть, що Липецьк атакували БпЛА. Губернатор Артамонов зазначив про масовану атаку дронів і заявив про роботу "пе-ве-о".

Після цього місцеві жителі писали про звуки вибухів та проблеми з електрикою.

За словами Артамонова, відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель. На місці події працюють усі екстрені служби. "Внаслідок падіння БПЛА пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання", – так описав ситуацію губернатор області.