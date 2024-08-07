Місто атакували невідомі БпЛА. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що відомо про атаку на Воронеж
За інформацією від місцевих, близько 6 години ранку в небі над Воронежем можна було почути гул двигуна в небі, вже за мить пролунали два вибухи. Від гучних звуків у автомобілів в декількох районах міста увімкнулася сигналізація.
Раніше губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв попереджав про небезпеку атаки БпЛА. Згодом він повідомив, що силами "пе-ве-о" та РЕБ нібито було придушено кілька дронів.
За словами Гусєва, один БпЛА під час падіння пошкодив фасад верхніх поверхів житлового будинку. У багатоквартирному будинку нібито вибиті шибки в декількох квартирах.
Наслідки збиття дрона / Фото росЗМІ
Губернатор стверджує, що минулося без постраждавши.
Нагадаємо, що учора, 6 серпня, щонайменше 26 дронів атакували Курську область. Найгучніше було у місті Суджа, там є прильоти.