Кроме "Звезды" выложить информацию о российской технике решило госагентство "РИА Новости". Теперь пропагандисты боятся, что ВСУ уничтожат эту колонну, ведь телесюжеты выложили с привязкой к местности, передает 24 Канал.

Смотрите также Что говорят в США о прорыве границы в Курской области

На видео можно установить время и место движения российской колонны

Российский ведущий бодро в сюжете рассказывает, что Россия делает якобы "все, что нужно, чтобы укрепить позиции" российских войск, которые "выбивают из Курской области формирования ВСУ". Сами российские военные также радостно машут руками из автомобилей, не подозревая о последствиях.

В прямом эфире россиянин вдохновенно "сдал" своих военных: смотрите видео

Между тем пропагандисты жалуются, что видеозаписи, на которых можно установить время и место движения колонны военной техники, "помогают информированию ВСУ".

Личный состав, по-прежнему, везут не в защищенных от кассет машинах типа "Тайфун", а в обычных "Уралах" с тентами. Шел третий год войны. Никто ничего так и не понял,

– жалуется российский военкор.

Движение российской военной техники показали на росТВ: смотрите видео

Россияне боятся, чтобы не повторилась история из села Октябрьское в Рыльском районе Курской области, где полностью разгромили российскую технику.

"Много погибших, часть машин сгорела дотла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3 – 4 роты – целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибло примерно половина. Это один из самых кровавых и массовых ударов (скорее всего HIMARS) за всю войну", – рассказывал шокированный российский военный эксперт.

Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко прокомментировал, что это были срочники, которых Путин бросил на смерть.

Всего на видео очевидца, который снял последствия удара утром 9 августа, можно насчитать 14 грузовиков. В кузовах некоторых из них видны тела погибших военных,

– пишут журналисты.