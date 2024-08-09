Окрім "Звєзди" викласти інформацію про російську техніку вирішило держагентство "РИА Новости". Тепер пропагандисти бояться, що ЗСУ знищать цю колону, адже телесюжети виклали з прив'язкою до місцевості, передає 24 Канал.

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На відео можна встановити час та місце руху російської колони

Російський ведучий бадьоро у сюжеті розповідає, що Росія робить нібито "все, що потрібно, щоб зміцнити позиції" російських військ, які "вибивають із Курської області формування ЗСУ". Самі російські військові також радо махають руками з автомобілів, не підозрюючи про наслідки.

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Тим часом пропагандисти бідкаються, що відеозаписи, на яких можна встановити час та місце руху колони військової техніки, "допомагають інформуванню ЗСУ".

Особовий склад, як і раніше, везуть не в захищених від касет машинах типу "Тайфун", а у звичайних "Уралах" із тентами. Йшов третій рік війни. Ніхто нічого так і не зрозумів,

– скаржиться російський військкор.

Рух російської військової техніки показали на росТБ: дивіться відео

Росіяни бояться, щоб не повторилася історія із села Октябрське у Рильському районі Курської області, де повністю розгромили російську техніку.

"Багато загиблих, частина машин згоріла вщент. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю, по взводу на машину швидше за все. 3 – 4 роти – цілий батальйон знищено. Судячи з вигляду колони, загинуло приблизно половина. Це один із найкривавіших і наймасовіших ударів (швидше за все HIMARS) за всю війну", – розповідав шокований російський військовий експерт.

Голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував, що це були строковики, яких Путін кинув на смерть.

Загалом на відео очевидця, який зняв наслідки удару вранці 9 серпня, можна нарахувати 14 вантажівок. У кузовах деяких із них видно тіла загиблих військових,

– пишуть журналісти.