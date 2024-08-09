За данними DeepState, колону накрили у селі Октярбськоє Рильського району. Ймовірно, по ворогу відпрацював HIMARS.

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Розбита російська колона

Зранку 9 серпня у мережі з'явилися повідомлення, а згодом і фото спаленої до тла колони російських військ. На опублікованих кадрах можна побачити, що обгорілі тіла буквально стирчать з "КАМАЗів".

Повідомляється, що в Октябрському було знищено близько 14 вантажівок з особовим складом. За оцінками аналітиків, йдеться про ліквідацію цілого ворожого батальйону, що може стати найбільшою разовою втратою Росії з початку вторгнення.

Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю, по взводу на машину швидше за все. 3 – 4 роти – цілий батальйон знищено. Судячи з вигляду колони, загинуло приблизно половина. Це один з найкривавіших і наймасовіших ударів за всю війну,

– пише Ян Матвеєв.

Кожна з вантажівок може перевозити до 35 повністю екіпірованих військових. Це дає змогу припустити, що в результаті удару російська армія могла втратити від 200 до 490 солдатів за одну ніч.

"Це були строковики. Путін обміняв їх життя на бажання атакувати Мирноград в Донецькій області. Фактично кинув помирати строковиків у Курській в обмін на своє божевілля", – пише голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Тим часом ворожі воєнкори обурені практикою російських військових рухатися колонами.