Аналітики у своїй мапі показали лише оновлення за 6 серпня, коли почалися активні дії у Курській області Росії. Експерти також назвали населені пункти, які наразі не контролює країна-агресорка у регіоні.

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Як виглядає карта з проривом у Курську область від DeepState

У DeepState зазначили, що нібито Сили оборони змогли за 6 серпня звільнити близько 143 квадратних кілометрів території у Курській області. За даними аналітиків, російська влада наразі не контролює такі населені пункти у регіоні як Свердліково, Дар'їно та Олешня.

Сили Оборони здійснили удар біля Свердліково та Олешні. Перше село вдалося зайняти внаслідок бою, а друге без бою чи з мінімальними зусиллями. На КПП "Суджа" оточено близько двох взводів ворога. Горналь також було оточено,

– написали у звіті експерти.

Аналітики також розповіли, що з переляку росіяни заховалися в місцевому монастирі. Як повідомляється, передові підрозділи розташувалися в Гончарівці та на околицях Суджі. Крім того, тривають зіткнення в районі Зеленого Шляху, хоча інтенсивність боїв залишається незрозумілою. Тим часом на ділянці Миколаїв-Дар'їно спочатку окупантам вдалося відбити перший штурм, але цей успіх виявився нетривалим.

Як виглядає кількість втрачених територій у Курській області: дивіться на карті

Вочевидь аналітики поступово та з затримкою будуть оновлювати ситуацію у Курській області, з міркувань безпеки.

Варто наголосити, що наразі ні Генштаб ЗСУ, ні будь-хто з офіційних осіб з української влади не коментував "прорив" кордону у Курську область.

До слова, за останні 3 дні активних дій у Курській області росіяни 6 разів заявляли про "перемогу" та "завершення боїв". Натомість ситуація у цьому російському регіоні не переставала бути складною, а лінія фронту продовжує розширятися.