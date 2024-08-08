Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що не варто вестися на спекуляції від різних "експертів", які нібито орієнтуються в ситуації. Переважно ці люди взагалі не усвідомлюють, що там відбувається та хто й куди рухається.

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Які вигоди може отримати Україна

Як наголосив Подоляк, насамперед Україні потрібні гарантії безпеки для своїх прикордонних територій. А також – санітарна зона в Росії навколо кордонів України.

Кремль має усвідомити, що війна не буде йти на умовах Путіна. А бойові дії завдаватимуть суттєвих втрат самій Росії. Україна також хоче, аби ворог сприйняв переговорні позиції, на яких акцентує президент Володимир Зеленський. Йдеться про справедливий мир в межах міжнародного права як єдиного майданчика для дискусій.

Ось що хоче отримати Україна. Чи має вона на це ресурси? Має, але хотілося б набагато більше та набагато швидше. Ці ресурси є у країн-партнерок, які прописали міжнародне право та правила. І які чомусь не хочуть усвідомити, що правила треба захищати. І не можна дозволяти країні, яка хоче їх "обнулити", домінувати,

– підкреслив Подоляк.

Зверніть увагу! Читайте інтерв'ю з радником голови ОП Михайлом Подоляком на сайті 24 Каналу.