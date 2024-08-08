Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что не стоит вестись на спекуляции от различных "экспертов", которые якобы ориентируются в ситуации. Преимущественно эти люди вообще не осознают, что там происходит и кто и куда движется.

К теме В Курской области продолжаются бои: все, что известно о прорыве на границе с Россией

Какие выгоды может получить Украина

Как отметил Подоляк, прежде всего Украине нужны гарантии безопасности для своих приграничных территорий. А также – санитарная зона в России вокруг границ Украины.

Кремль должен осознать, что война не будет идти на условиях Путина. А боевые действия будут наносить существенные потери самой России. Украина также хочет, чтобы враг воспринял переговорные позиции, на которых акцентирует президент Владимир Зеленский. Речь идет о справедливом мире в рамках международного права как единственной площадки для дискуссий.

Вот что хочет получить Украина. Есть ли у нее на это ресурсы? Есть, но хотелось бы гораздо больше и гораздо быстрее. Эти ресурсы есть у стран-партнеров, которые прописали международное право и правила. И которые почему-то не хотят осознать, что правила надо защищать. И нельзя позволять стране, которая хочет их "обнулить", доминировать,

– подчеркнул Подоляк.

Обратите внимание! Читайте интервью с советником председателя ОП Михаилом Подоляком на сайте 24 Канала.