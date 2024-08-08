Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил. что стало предпосылкой Курской операции, каких последствий стоит ждать Владимиру Путину и что может спровоцировать настоящий мятеж "на болотах".

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То, что происходит в Курской области, – только начало

Неожиданно для всех 350 квадратных километров территории Курской области уже не под контролем России, по крайней мере таков подсчет российских СМИ. По этой причине накануне Владимир Путин собрал целый "Совбес", где выглядел очень растерянным и не мог связать нескольких слов. Украина официально не комментирует то, что происходит на территории России.

Комментировать ситуацию с военной точки зрения нам точно не стоит, но хотелось бы все же услышать ваше мнение о событиях, которые происходят там.

Вы абсолютно правы относительно комментирования с военной точки зрения. Тактика, стратегия, оперативные действия, которые мы с вами видим, точно комментировать не будем – в этом нет никакого смысла.

Ситуация выглядит абсолютно интересно с политической точки зрения. Сейчас в России, несомненно, идет эскалация, и это необратимые процессы войны. Во всем этом виноват только один субъект – это агрессор, то есть Россия. Она сама затягивает войну на свою территорию, ареал этой войны будет увеличиваться. Это абсолютно исторический процесс.

Россия или сам Владимир Путин думал, что территории России являются неприкосновенными. А есть территории стран-соседей, на которые, считают в России, можно заходить, убивать там. Говорится не только об Украине, мы видели много примеров и в начале 90-х годов, и в 2000-х годах.

То есть Россия говорит о том, что международное право существует, но только в интерпретации России. Мол, их российские территории неприкосновенны, а вот у соседей никакой территориальной целостности не существует, они "имеют право" туда заходить.

Вот сегодня это все бумерангом возвращается к России. Потому что международное право является абсолютно объективным. Оно утверждает, что не должно быть агрессии, потому что агрессия является уже преступлением. Соответственно любая страна имеет полное право атаковать территорию страны-агрессора.



Россияне сдаются в плен на Курщине / Фото из соцсетей

Поэтому Путин был растерян. А чего он ожидал? Он ожидал, что международные сообщества выйдут на уровне любой международной институции, как было всегда, и скажут: "Нет-нет-нет, только не территория России, только не военные действия на территории Курской, Белгородской или любой другой приграничной области России, потому что это же эскалация". А этого не произошло.

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Наоборот, мы видим абсолютно нормальные, корректные заявления о суверенном праве любой страны проводить оборонительные действия в рамках международного права.

Более того, отмечают, что Украина, во-первых, имеет субъективную возможность делать все, что считает нужным в этой войне. Во-вторых, Украина руководствуется исключительно нормами того же международного права.И, в-третьих, представители и США, и Европы сказали, что их дело – только предоставлять ресурс Украине и отвечать за то, насколько своевременно этот ресурс будет в Украине.

Это абсолютно конкретно сломало традиционный ход, скажем, мысли у того же Путина или у российской элиты. Они не ожидали этого всего. И это очень хорошо.

Теперь перейдем к политически-социальным аспектам того, что происходит в Курской области. Россия использовала свои приграничные территории, в частности Курскую, Белгородскую, Ростовскую области. Ставили вдоль границ свою артиллерию, свои РСЗО. Чуть дальше, за 10 – 15 километров от границ, они сделали большое количество маленьких военных аэродромов, где на тактическую авиацию грузили КАБ и потом сбрасывали на голову гражданскому населению.

С приграничных территорий Россия абсолютно сознательно, масштабно бьет по гражданской инфраструктуре Украины, по гражданскому населению, по нашим населенным пунктам. Более того, из Курской области в нашу Сумскую – отправляют огромное количество ДРГ. Они опять же заходят в гражданские поселения, убивают, насилуют, грабят и выходят обратно на территорию Курской области.

Как против этого работать? Есть два конкретных инструмента, все остальное – лирика.

Создание санитарной зоны путем определенных операций. То есть оттягивание оттуда артиллерии и РСЗО на 30 – 40 километров, уничтожение баллистических систем, аэродромов и тому подобное. Так называемая санитарная зона должна быть между границей Украины на территории России.

Еще раз, мы не говорим, что это делает Украина, но это единственный, один из двух путей, как можно обезопасить гражданское население от геноцидных практик, которые использует Россия по приграничье Украины.

Удары дальнобойным оружием. Не один – два удара, а системные, ежедневные, масштабные удары по территории России в глубину до тысячи километров. Это для того, чтобы можно было уничтожать всю инфраструктуру, которая есть и на приграничье, и чуть дальше.

Вот эти два типа ведения оборонительной войны абсолютно точно прописаны в международном праве, и Украина хотела их использовать. Но знаем, что есть определенные ограничения на возможность использовать западное оружие по территории России. Поэтому появляется вопрос: то мы все же можем вести оборонительную войну в рамках, опять-таки, юридической процедуры? Сегодня у Украины для этого есть и способности, и ресурсы.

За последние три – четыре месяца россияне начали очень нагло себя вести. Они говорили, что уже сейчас дожмут Украину, что мы не можем сопротивляться. Поэтому вы абсолютно правы, когда фокусируетесь на физиономии субъекта Путина. Там как раз написано все, что сегодня переживает российская политически-военная элита. Это только для них начало.

Они так и не поняли, что война, которую они там считали блицкриговой, уже длится два с половиной года, и она точно не закончится на условиях России. Это невозможно. Физически невозможно. Идеологически невозможно. Ценностно невозможно. Потому что война, которая закончится на условиях России, будет означать абсолютный, тотальный, безусловный, масштабный геноцид целой страны.

Россия должна почувствовать войну на своей территории

Россия начала использовать "Искандеры" уже по собственным территориям, чтобы остановить это наступление неизвестных военных. "Искандер" – очень мощное оружие, способное создать проблемы войскам, которые наступают, но оно также крайне дефицитное. Его используют, чтобы нанести наибольшее поражение в оперативной глубине врага.

Поскольку они используют их сейчас по своим территориям, то это означает, что они абсолютно были не готовы к этой "специальной операции". Это же прецедент, в новейшей истории России не было. Они всегда шли войной, чтобы "никто на них не напал".

Надо спокойнее об этом говорить и подождать. Потому что есть определенный промежуток времени, за который четко можно понять, что определенные цели операции достигнуты. Надо наблюдать за тем, что происходит.

Неплохие процессы, на мой взгляд, очень-очень неплохие. Я только задам встречный вопрос. Что такое новейшая история России? Это же фикция. Россия – это странная страна, которая всегда генерирует обиды, шантаж, попытки доминирования и так далее. Это абсолютно тупиковая ветвь человечества.

Мне вообще кажется, что это была роковая ошибка, когда Россия не прошла через определенное покаяние в 1991 году, не пошла на трансформацию системы и не вышла из федерального устройства на какие-то другие устройства, менее масштабные, менее "понтовитые". Эта роковая ошибка привела к масштабной войне в Восточной Европе.

К сожалению, все еще есть определенные представители политических элит, которые до сих пор считают, что Россия может оставаться в таком виде, как сейчас. Это еще раз генерировать огромные риски для глобальной системы безопасности и для глобальных межгосударственных отношений. Поэтому надо с этим работать дальше, информационно объясняя, что такое современная Россия, какие риски она несет.

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Вернемся к факту прецедента. Действительно, до момента полномасштабного вторжения России, все считали, что это страна монструозная, что это страна, которая умеет защищаться, у нее есть огромные милитарные потенциалы, с ней лучше о чем-то там договариваться. Выяснилось, что это немного не так.

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Помним с вами прошлогодний поход вагнеровцев на Москву. Помните, что там совершенно точно уже все было обнулено, и мы тогда об этом говорили, уже было показано, что не существует никакой тотальной силовой вертикали, монструозной вертикали. Это все классически русское – "дураки и дороги". Это все Салтыково-Щедринская история России. Там много слов, много понтов, но в ней нет ничего реального.

События, которые были в Белгородской области и сейчас есть в Курской области, показывают, что никаких выводов Россия не сделала. Там нет никакой мощной силовой вертикали.

Они могут работать, если мы говорим о внутреннем рынке, исключительно против политических оппонентов, против диссидентов, против тех людей, которые без оружия выходят на одиночные пикеты. Их задерживают и дают там по 25 лет, а потом меняют на своих киллеров. Это единственное, что может делать их силовая вертикаль.

Они не готовы ко всему тому, что сегодня происходит, и уже не будут готовы. Поэтому мы видим постепенное развитие событий в Курской области. Опять же, я не хочу, чтобы мы много это обсуждали. Но хорошо было бы, чтобы это было масштабнее и дольше, главное – дольше. Тогда они будут чувствовать, что такое война.

Россия войну должна почувствовать только за счет потерь: своей территории, своих людей в большем количестве и тому подобное. Если этого нет, то они думают, что могут жить так, как жили до полномасштабного вторжения. Да, есть определенные сложности, с ними меньше общаются на глобальных рынках, где-то они могут меньше продать газа, но все же главное дожать и жить так, как до полномасштабного вторжения.

Сегодня, очевидно, по крайней мере на территориях возле границ с Украиной, они чувствуют, что война – это война и это очень плохо. Они сегодня просто, я извиняюсь, визжат: "А как это так? Как это мы должны же эвакуироваться, потому что идут обстрелы, работают сирены".

Подождите, это вы являетесь субъектом агрессии. Вы инициировали эту агрессию. Это вы напали на страну немотивированно. Это вы два с половиной года атакуете ракетами и дронами другую территорию, которая живет уже эти два с половиной года под ракетным террором и постоянной работой сирены. Это вы уничтожили более полутора тысяч населенных пунктов, городков, сел в другой стране. Это вы оккупировали определенную территорию и "загеноцидили" десятки тысяч людей. Часть из них была уничтожена, изнасилована, убита, а часть была депортирована. Это вы делали.

Поэтому, безусловно, они сегодня говорят: "а как это на нашей территории что-то происходит?". Это и есть то, что нужно для России. Для того, чтобы они прошли через непройденное в 90-х годах. Я думаю, что если это будет затягиваться по времени, – это единственный способ "вылечить" эту войну и "вылечить", извините, что я так говорю, и "вылечить" определенные западные политические остаточные иллюзии о возможности каких-то компромиссов с Россией.

Нет никаких компромиссов, это невозможно. Посмотрите на тип войны, который ведет Россия. Кстати, сегодня была просто ужасная цифра, которую опубликовала мониторинговая миссия ООН. 95% украинских военнопленных сразу проходят через пытки, через ужасные условия содержания и так далее. Это просто невероятно.

И кто-то еще говорит о возможности каких-то компромиссов с Россией. А что будем делать с 95% военнопленных в рамках нарушения Женевских конвенций? Что будем делать с этим? Какие уголовные дела мы можем провести, если Россия не будет "сидеть" в полном составе?

Смотрите, какая красивая фраза: Россия в полном составе будет сидеть на скамье подсудимых. Не только Путин.

Что станет триггером мятежа в России

Глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что для мятежа в России нужен лидер на месте, и один из них находится в Украине. У нас есть какой-то лидер, который может создать мятеж на территории России?

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Лидер потенциально всегда есть. Украина активно работает в этом направлении, в частности с определенной частью российской оппозиции. Кирилл Алексеевич профессионально этим занимается, чтобы в моменте получить возможность существенно повлиять на внутренние протестные процессы в России.

Давайте немножко о другом. Евгения Пригожина встречали с цветами, потому что это был такой ультрапатриотический персонаж. Однако достаточно быстро его начали воспринимать как конкурента Владимира Путина. Во время мятежа Пригожина российский президент исчез, близко недели его не могли найти.

Пригожин как человек, который был на переднем крае, тогда воспринимался как действительно конкурент, который может конкурировать с Путиным. Безусловно, главарь вагнеровцев мог за два дня решить вопрос существования элиты, которую сегодня мы продолжаем видеть на высших ступенях фактической власти в России.

Юридически эта власть является нелегитимной, ведь как такового электорального процесса в России нет, конкурентной политики нет, никаких выборов нет, и поэтому Путин не выигрывал никакие президентские выборы. Фактически, он является хозяином территории под названием Россия. Но с легитимной точки зрения он не является президентом. Конкуренция на уровне Пригожина – Путина была объективна.

Когда кто-то сегодня в Курской области проводит операцию, мы видим очень интересный феномен, который полностью уничтожает концепции некоторых российских оппозиционеров. События в Курской и Белгородской области говорят о том, что это тезис, мол, в войне виноват только Путин и только он хочет воевать, а простой россиянин воевать не хочет и только ожидает, когда появится возможность выйти из войны.

В то же время мы же видим, например, что в Курской области россияне ноют, что надо убивать больше украинцев, эвакуируйте нас и тому подобное. Россия в полном составе сегодня поддерживает войну, это война государства. Я хочу, чтобы мы это фиксировали, чтобы не было у наших партнеров иллюзий.

Конечно, в России есть небольшой процент людей, которые против войны, которые активно помогают Украине, которые активно распространяют концепцию "Россия должна проиграть". Но их там максимум 7%. Остальная часть – 90 – 93% граждан России активно поддерживают Путина. Поэтому все, что происходит и должно дальше масштабно происходить в Курской и любой другой приграничной территории России – это должно быть абсолютным уроком для россиян. Надо избавиться от иллюзии, что кто-то не поддерживает эту войну.

Переходим теперь к революционным, бунтарским процессам в России. Могут ли они быть? Да, они абсолютно могут быть. Здесь очень важный феномен. Если тоталитарная система не проиграет войну, не получит тактических поражений, то это только закрепляет статус авторитария, сделает его более монструозным и на внутреннем рынке никаких процессов происходить не будет.

Тактические поражения такие, как сейчас видим в Курской области происходят, то это существенно подрывает фундаментальные основы тоталитарного строя и будет провоцировать те или иные протестные настроения. Они будут хаотичными.

Есть тактические поражения, есть определенные потери территории, есть увеличение потерь живой силы и техники, есть частичное возвращение больших масс людей с оружием в руках на территорию России. После этого начинаются хаотичные протестные выступления на тех или иных территориях, не только в Дагестане. В момент, когда начнется полная хаотизация отношений, может появиться тот, кто скажет, мол, а я понимаю, как надо дальше действовать и будет брать на себя определенные полномочия.

Такой человек – два действительно есть. В частности, как говорит Буданов, на территории Украины. Но кто это и как он будет дальше действовать, комментировать не будем.

Значение обмена пленными между Россией и Западом

На прошлой неделе состоялся такой большой обмен пленными между Россией и Западом. В частности, на свободу вышли "российские оппозиционеры". Сейчас некоторые высказывают мнения, что этих "российских оппозиционеров" выпустили специально для того, чтобы в случае или когда режим на территории России начнет падать, то надо будет ставить кого-то на замену. Поэтому якобы их специально спасли, чтобы было кому потом возглавлять страну. В то же время Украина делает все для того, чтобы уменьшать российские военные мощности.

Нет, это немного примитивная конспирология. К реальности она не имеет никакого отношения. Обмен модерировал лично Путин. Для него было важно показать совсем другие сигналы для европейских и американских партнеров и своих элит. Он хотел забрать конкретных диверсантов, депутатов, киллеров, шпионов и показать, что, смотрите, они для нас являются элитой, мы за них будем бороться и у нас будут ресурсы, чтобы достать их из любой там тюрьмы.

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Таким образом он прежде всего продемонстрировал своим, мол, идите выполняйте любые задачи, масштабируйте эти задачи, мы всех заберем, они вас будут бояться. Это первый сигнал, который работал на внутреннюю аудиторию. Поэтому Путин лично приехал и обнимал Вадима Красикова.

Второй сигнал, это как раз то, что мы потом увидели в исполнении определенных представителей западных политических элит, когда они говорили, что с Путиным можно проводить разговоры. Мол, мы все же получили определенные результаты. Это была попытка показать, что Путин договороспособен.

Это крайне негативно для Украины. Но будет ли это дальше иметь развитие? Нет. Я все еще удивляюсь, что до сих пор западные элиты не поняли психотип Путина. Они все еще считают, что это человек, который рационально мыслит и имеет определенные сверхценные идеи. Нет, это человек, который иррационально мыслит. У него совсем другое представление о том, что надо делать, как надо делать, куда надо двигаться.

С ним договориться невозможно. С точки зрения, что вы будете предлагать рациональные аргументы, пробовать построить договоренности на определенной рациональной основе, а Путин будет вообще считать все иначе и работать на более примитивных уровнях.



Россия освободила политзаключенных / Фото опубликовано Байденом в соцсетях

Все те, кого выпустили не смогут ангажировать российское общество, потому что они живут вообще в разных измерениях. Эти люди не являются харизматами, пассионариями, которые смогут за собой кого-то повести.

Я, кстати, спокойно отношусь к пророссийским заявлениям, которые они делали. Они граждане России, которые все равно болеют русским миром. Кроме того, они были изолированы от информации и воспринимали мир в другом виде, чем есть.

Кстати, Володимир Кара-Мурза после того, как прошло определенное время дал интервью BBC и оно выглядело уже совсем иначе, чем то, что он говорил на пресс-конференции сразу после освобождения.

Я бы на это вообще не обращал внимания. На сегодня у либерально-российской оппозиции нет никаких шансов на что-то влиять. Единственный шанс на что-то повлиять имеет исключительно Украина и исключительно проукраинская коалиция благодаря трем инструментам влияния на Россию:

война. Если она будет выглядеть, как сегодня, то это существенно будет влиять на то, что будем дальше видеть в России;

проукраинская коалиция. Если экономика будет выглядеть, совсем иначе и цена войны для России будет существенно расти, то это будет иметь огромные влияния на социальную ситуацию в самой Российской Федерации;

заявления от того же ООН, которые должны быть масштабированы и донесены до большого количества стран, – что Россия нарушает конвенции.

Что будет дальше в России? Когда там начнутся максимально масштабные беспорядки, то вы опять-таки увидите совсем других лидеров, фамилии которых сегодня мало кто знает. Такие лидеры будут появляться достаточно быстро, будет между ними конкуренция. Будет ли иметь какие-то влияния классическая либеральная оппозиция от Навальной до того же Яшина? Возможно, они могут участвовать на внеочередных парламентских выборах.

Сегодняшняя российская оппозиция – это даже не романтики, это люди в белом пальто, которые думают, что можно написать три хороших твита и это будет влиять на ход событий в России. Это вообще какая-то немножко помешанная психиатрическая позиция.

