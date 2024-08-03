Бывшие заключенные, по их же словам, не просили о помиловании. Их фактически выбросили из страны без заграничных документов. Конвоир сказал, мол, если вернетесь, закончите как Навальный, а дальнейшие обмены будут невозможны. Поэтому теперь перед ними стоит задача заниматься российской политикой за пределами России – и приобретать симпатии на Западе.

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"Урегулирование военного конфликта" vs "преступная, агрессивная война" от Ильи Яшина

Наше освобождение – первая хорошая новость для многих за долгое время, она дает надежду тем, кто в тюрьме, – более тысячи политзаключенных,

– сказал он.

Впрочем, по его словам, политзаключенных в России значительно больше. Во время этапирования осужденные виделись с обычными людьми, которые поговорили с кем-то по телефону или у подъезда, оставили комментарий в интернете – и на них написали донос. Таких людей осуждают по антивоенной статье (в России это официально называется "дискредитацией армии", а в СМИ известно как закон о фейках) или статье об экстремизме.

Их много, но о них никто не знает, их дела не получили огласку. Поэтому надеяться на освобождение этим людям не стоит. Но надо требовать не обменов, а политической амнистии. Обмены выделяют фамилии среди арестантской массы, а следует освобождать всех, осужденных по определенной статье.

Яшин выразил надежду, что этого будет требовать не только "политическая оппозиция", которая якобы существует в России, но и что это требование прозвучит на "очень высоком уровне".

Сдвинуть ситуацию с мертвой точки может только урегулирование военного конфликта в Украине. Чтобы люди массово начали выходить на волю, должна закончиться война в Украине. Главное наше требование – прекращения преступной, агрессивной войны в Украине,

– сказал политик.

Он подчеркнул, что война уничтожает и Россию. Но интересно, что Яшин сперва употребил все же формулировку "военный конфликт". Это симптоматично.

Пивоваров против "политических рисков"

Например, Андрей Пивоваров сказал, что их главная задача сейчас – "направить тех людей, которые готовы что-то делать, но не готовы к жестким шагам" и "дать людям возможность, не принимая политических рисков, выразить свою позицию".

По его мнению, надо ослабить санкции в отношении "обычных" россиян и опровергнуть миф, что за рубежом ненавидят россиян.

Поборник справедливости Кара-Мурза и "откалиброванные санкции"

Он заявил, что западные санкции касаются всех россиян, и это несправедливо.

"Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в демократических странах, что Россия и Путин – это не одно и то же. Санкции должны быть направлены на преступников и режим Путина, а не на граждан Российской Федерации по принципу гражданства", – сказал Кара-Мурза.

По его словам, против войны в Украине выступают "десятки миллионов" россиян. Поэтому надо "откалибровать" санкции, чтобы они били по Путину. И будет "бороться" за это. Для него важен "конструктивный и позитивный образ демократической России". Путинский режим рухнет неожиданно, поэтому Запад должен готовиться принять новую Россию.

Также Кара-Мурза процитировал Бориса Немцова, с которым долго работал, мол, "негодяев наказывайте, а страну не трогайте". Пивоваров поддержал его.

За что посадили Яшина, Пивоварова и Кара-Мурзу

Илья Яшин сменил многочисленные политические партии, был главой совета депутатов муниципального округа. Публично обвинил Кадырова в убийстве Немцова. В начале войны выложил ролик о Буче, где опроверг тезисы пропаганды. Власти осудили его за "дискредитацию армии" на 8 лет – на тот момент это был самый суровый приговор.

Андрей Пивоваров – политик и бизнесмен, исполнительный директор "Открытой России". Власти осудили его за "осуществление деятельности нежелательной организации", в качестве доказательства приводили посты в фейсбуке.

Кара-Мурза – политик, общественный деятель, журналист. Близкий соратник Немцова, был главой фонда Ходорковского "Открытая Россия", продвигал закон Магнитского. Власти несколько раз пытались отравить его, в конце концов посадили, обвинив в клевете на армию оккупантов. Суд был закрытым.

Почему в России на самом деле нет оппозиции

Позиция освобожденных, как это часто бывает у россиян, достаточно аморфная и расплывчатая. Их заявления можно очертить известной фразой "за все хорошее и против всего плохого". Казалось, что после смерти Навального россияне должны хотя бы попытаться что-то изменить. Но не было ничего, кроме траурных процессий. Так же, как и после очередных псевдовыборов Путина, как после увольнения Шойгу, как во время годовщины "марша Пригожина". Какие-то движения начались в Башкортостане, но быстро закончились.

К тому же Украина помнит позицию Навального по Крыму, который, мол, не бутерброд и его не вернешь. Россияне не способны завоевать собственные права в собственной стране, поэтому не стоит думать, что их возмутит удар по Охматдету, бесчеловечные бомбардировки Харькова или раскатывание Торецка. Им глубоко плевать, что происходит в Украине, пока война не дошла до Москвы.

А еще россиянам выгодно, чтобы в преступлениях обвиняли только Путина. После победы Украины там точно будут раздаваться голоса, мол, это был преступный режим, а мы были его жертвами, не знали, не понимали. Но все россияне – соучастники преступления, пока они молчат о войне в Украине. Тех, кто говорит правду о войне, в России недостаточно, чтобы переломить хребет режиму. Зато много тех, кто отправляет своих сыновей, мужей, братьев и отцов убивать украинцев – и получать за это бешеные деньги. Солдаты Путина состоят из "обычных россиян". Мы не имеем права забывать об этом.