В 2023 году Навального признали виновным в "призывах к экстремизму, финансировании экстремизма и создании экстремистского сообщества". Решение суда цитирует ряд российских СМИ.

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Приговор Навальному оставили без изменений

Последний приговор по делу об "экстремистском сообществе" Навальный получил, когда находился в колонии во Владимирской области. В декабре 2023 года его перевели в колонию особого режима на Ямале "Полярный волк".

Верховный суд России оставил без изменений решение Мосгорсуда, который в августе 2023 года приговорил оппозиционного политика Алексея Навального к 19 годам колонии строгого режима по делу об "экстремизме",

– говорится в сообщениях СМИ.

Вместе с Навальным ранее был осужден технический директор его YouТube-канала Даниэль Холодный. Ему дали 8 лет колонии общего режима.

Оппозиционный политик Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в названной ямальской колонии. По версии российских властей, Навальный умер естественной смертью.

К слову, на днях российский суд также вынес приговор американскому журналисту Гершковичу. Его задержали по обвинению в шпионаже в марте 2023 года.