Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, отметив, что об этом дворце в 2021 году уже выходил фильм, который увидело большое количество людей. Его просматривали из-за любопытства к тому, в каком богатстве живет Путин, но новый фильм никакого влияния иметь не будет.

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Никто не восстал

Даже первый фильм о дворце Путина, который выпустил Фонд борьбы с коррупцией еще при жизни Навального, никого из россиян не шокировал.

В России живут рабы, которые привыкли считать, если человек – начальник, то в соответствии с должностью он может иметь богатство, дворцы, машины. Против этого абсолютно никто не восстает,

– подчеркнул экс-сотрудник КГБ.

Для этого, по его мнению, россиянам нужно достичь уровня развития, которого достигли, например, в Канаде или в странах Скандинавии, где это считается неприличным и политически некорректным.

В частности, в Норвегии министр иностранных дел не летает на специальном самолете, а вместе с делегацией отправляется в командировку обычным рейсом в эконом-классе. А премьер-министр Норвегии ездит сам за рулем автомобиля и заправляет его бензином, который купил на собственные средства.

В России еще очень далеко до того, чтобы дойти до понимания, что государственное, а что мое собственное, как это происходит в Норвегии. В России считается, если ты стал начальником, то тебе по должности предоставляется все содержание, в частности, дворцы. Путин этим пользуется многократно, потому что имеет несколько таких дворцов,

– отметил Сергей Жирнов.

Относительно дворца в Геленджике, то, по его словам, в нем глава Кремля не был ни разу. Потому что там стоит мебель, завернутая в полиэтилен и очевидно, что никто никогда ею не пользовался. Выглядит все так, что этот дворец построили, однако неизвестно, будет ли Путин в нем жить.

Кстати. Первый фильм о роскошной недвижимости главы Кремля в Геленджике "Дворец Путина. История самой большой взятки" Фонд борьбы с коррупцией выпустил в 2021 году. Он стал самым популярным видео в ютубе по итогам года. Тогда Путин опроверг, что этот дворец принадлежит ему, а позже его друг и миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем этого дворца.



Интерьеры обновленного дворца Путина в Геленджике / Фото издания "Проект" Интерьеры обновленного дворца Путина в Геленджике / Фото издания "Проект"

Новое расследование о дворце Путина в Геленджике