Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов, зазначивши, що про цей палац у 2021 році вже виходив фільм, який подивилась велика кількість людей. Його переглядали через цікавість до того, в якому багатстві живе Путін, але новий фільм жодного впливу не матиме.

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Ніхто не повстав

Навіть перший фільм про палац Путіна, який випустив Фонд боротьби з корупцією ще за життя Навального, нікого з росіян не шокував.

В Росії живуть раби, які звикли вважати, якщо людина – начальник, то відповідно до посади він може мати багатство, палаци, машини. Проти цього абсолютно ніхто не повстає,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Для цього, на його думку, росіянам потрібно досягнути рівня розвитку, якого досягли, наприклад, в Канаді чи в країнах Скандинавії, де це вважається непристойним та політично некоректним.

Зокрема, в Норвегії міністр закордонних справ не літає на спеціальному літаку, а разом з делегацією відправляється у відрядження звичайним рейсом в економ-класі. А прем'єр-міністр Норвегії їздить сам за кермом автомобіля і заправляє його бензином, що купив на власні кошти.

В Росії ще дуже далеко до того, щоб дійти до розуміння, що державне, а що моє власне, як це відбувається в Норвегії. В Росії вважається, якщо ти став начальником, то тобі за посадою надається все утримання, зокрема, палаци. Путін цим користується багаторазово, тому що має кілька таких палаців,

– наголосив Сергій Жирнов.

Щодо палацу в Геленджику, то, за його словами, в ньому очільник Кремля не був жодного разу. Тому що там стоять меблі, загорнуті в поліетилен і очевидно, що ніхто ніколи ними не користувався. Виглядає все так, що цей палац побудували, проте невідомо, чи буде Путін в ньому жити.

До речі. Перший фільм про розкішну нерухомість очільника Кремля в Геленджику "Палац Путіна. Історія найбільшого хабаря" Фонд боротьби з корупцією випустив у 2021 році. Він став найбільш популярним відео в ютубі за підсумками року. Тоді Путін спростував, що цей палац належить йому, а пізніше його друг та мільярдер Аркадій Ротенберг назвав себе власником цього палацу.



Інтер'єри оновленого палацу Путіна в Геленджику / Фото видання "Проєкт" Інтер'єри оновленого палацу Путіна в Геленджику / Фото видання "Проєкт"

Нове розслідування щодо палацу Путіна в Геленджику