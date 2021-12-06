Як відомо, сенсаційний ролик опублікували на ютуб-каналі російського опозиціонера Олексія Навального.

Більше про це Цар всієї Росії: з'явилися подробиці надрозкішного палацу Путіна в Геленджику – яскраві фото

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До трійки топових відео ютубі також увійшли випуск шоу "Що було далі?" з Олександром Гудковим та Антоном Лапенком (понад 31 мільйон переглядів) та інтерв'ю Юрія Дудя з Івангаєм (понад 21 мільйона переглядів).

Що відомо про "Палац Путіна"

У ролику розповідають, що під Геленджиком спеціально для президента Росії збудували палац вартістю 100 мільярдів рублів. Згідно з розслідуванням, площа палацу складає 17 691 квадратний метр, а територія, яка його оточує – 7 тисяч квадратних метрів.

На території резиденції розмістили:

оранжерею, де працюють 40 садівників;

церкву;

гігантський міст та чайний будиночок;

амфітеатр;

льодовий палац;

вертолітний майданчик;

побутові будівлі та приміщення штабу.

А всередині палацу є й перукарня, спа-зона, масажний кабінет, величезний басейн, сауни та навіть аквадискотека. Також палац Путіна може похвалитися власними казино, треком для електричних машинок і спортивною залою.

Зверніть увагу! Пресслужба Путіна всю інформацію про резиденцію спростовує. Кажуть, що главі Кремля така нерухомість не належить. У Кремлі стверджували, що одіозним палацом володіють підприємці, чиї імена називати не можна.

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