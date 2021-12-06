Как известно, сенсационный ролик опубликовали на ютуб-канале российского оппозиционера Алексея Навального.
Больше об этом Царь всей России: появились подробности сверхроскошного дворца Путина в Геленджике – яркие фото
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В тройку топовых видео ютуба также вошли выпуск шоу "Что было дальше?"с Александром Гудковым и Антоном Лапенко (более 31 миллиона просмотров) и интервью Юрия Дудя с Ивангаем (более 21 миллиона просмотров).
Что известно о "дворце Путина"
В ролике рассказывают, что под Геленджиком специально для президента России построили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. Согласно расследованию, площадь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а территория, которая его окружает – 7 тысяч квадратных метров.
На территории резиденции разместили:
- оранжерею, где работают 40 садоводов;
- церковь;
- гигантский мост и чайный домик;
- амфитеатр;
- ледовый дворец;
- вертолетную площадку;
- бытовые здания и помещения штаба.
А внутри дворца есть и парикмахерская, спа-зона, массажный кабинет, огромный бассейн, сауны и даже аквадискотека. Также дворец Путина может похвастаться собственными казино, треком для электрических машинок и спортивным залом.
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